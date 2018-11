Zwolle wil volgend jaar een Sinterklaasintocht die wel leuk is

Een leuke Sinterklaasintocht die weer gezellig en veilig is voor iedereen. Dat wil de Zwolse gemeenteraad volgend jaar. Gisteravond nam de gemeenteraad een motie aan waarin het college wordt opgeroepen om te komen met een plan waarin de veiligheid van de bezoekers wordt gegarandeerd en tegelijkertijd ook het recht op demonstratie blijft bestaan.

Vorige week zaterdag 17 november verliep de Sinterklaasintocht in Zwolle niet zoals het kinderfeest hoort te zijn. Dat had alles te maken met aangekondigde demonstraties van anti Zwartepiet-activisten en de dreiging van tegenacties van groeperingen die de tradities van Sinterklaas willen bewaken.

Vervelende sfeer

De situatie leidde tot een dusdanige, vervelende sfeer in Zwolle dat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd en daarom een demonstratieverbod werd uitgevaardigd. De gemeenteraad wil voorkomen dat Sinterklaas in de toekomst zijn intocht moet houden een onveilige

Zwolse binnenstad.

De gemeenteraad stelt dat het college van burgemeester en wethouders opdrachtgever is voor de organisatoren van de Sinterklaasintocht en dat een Sinterklaasintocht voor iedere bezoeker van de binnenstad een leuke en veilige bijeenkomst moet zijn. De intocht moet eigenlijk zodanig van opzet en organisatie zijn, dat demonstraties of tegenacties eigenlijk helemaal niet nodig hoeven te zijn. Als er dan toch mensen of groepen zijn die willen demonstreren, moet dit als grondrecht ook mogelijk moet zijn. Daarbij moet de veiligheid van kinderen en hun ouders, bezoekers van de binnenstad en de veiligheid van demonstranten en tegendemonstranten gewaarborgd zijn.

Regels voor de intocht

Daarom roept de gemeenteraad het college op om met de organisatoren van de Sinterklaasintocht en andere partijen uit de stad in gesprek te gaan over de intocht voor de komende jaren. Het college moet daarbij aanbevelingen doen hoe de veiligheid van de bezoekers van de intocht en het recht op demonstratie gewaarborgd kunnen worden. De raad wil hierover voor de zomer van 2019 geïnformeerd worden.