PvdA en Lokaal Hellendoorn willen inwoners betrekken bij bezuinigingen Gemeentehuis Nijverdal-Hellendoorn (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

Waar kan de gemeente Hellendoorn in de volgend jaren het best op bezuinigen als de portemonnee leeg raakt? Bij die vraag moeten de inwoners actief worden geraadpleegd. Dat stellen de PvdA en Lokaal Hellendoorn die vanavond in de gemeenteraad een amendement indienen voor het houden van een digitale enquete onder inwoners.

De gemeente Hellendoorn staat voor een grote ombuigingsoperatie die voor alle inwoners gevolgen gaat hebben. In de eerste maanden van 2019 zal worden gewerkt aan een overzicht wat er allemaal nog mogelijk is bij het uitgeven van geld en wat niet. Het is het daarbij volgens de PvdA en Lokaal Hellendoorn goed om vooraf al te kijken naar waar inwoners zelf prioriteiten aan geven en dit mee laten wegen in de verdere plannen. Wat beide fracties niet willen is dat er straks een pakket aan maatregelen ligt en dat daarna pas inwoners mogen reageren. Als de wensen vanuit de samenleving bekend zijn kan er volgens de PvdA en Lokaal Hellendoorn veel beter gekeken worden naar een bezuinigingsoperatie waarbij ook meer aandacht is voor de mogelijke consequenties van de keuzes.