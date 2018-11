Vrachtwagen ramt bedrijfsbusjes op afrit A1 bij Deventer

Een vrachtwagen is vanavond ingereden op twee bedrijfbusjes die stilstonden op de afrit van de A1 bij Deventer. De bestelbussen stonden in de rij voor de verkeerslichten onderaan de afrit van de snelweg.

Het verkeer op de A1 van Apeldoorn richting Deventer loopt als gevolg van het ongeval vertraging op.

De brandweer is opgeroepen in verband met een mogelijke beknelling, maar hoeft niet in actie te komen. Een ambulance is ter plaatse om de inzittenden van de bedrijfsbusjes te controleren op letsel.