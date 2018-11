Enschedeër Chris David traint bij Jong Utrecht en hoopt spoedig op nieuwe club

Chris David is al een tijdje op zoek naar een nieuwe club en traint momenteel weer mee met Jong FC Utrecht. Bij die club stond hij als laatst onder contract.

Hij trainde aan het begin van het seizoen mee bij FC Twente. Daar kon hij echter niet blijven en nu houdt hij zijn conditie dus op peil in Utrecht. De Enschedeër speelde eerder onder meer voor Fulham, Go Ahead Eagles en FC Twente. Hij is sinds de zomer transfervrij en hoopt op korte termijn aan te sluiten bij een nieuwe club.