Boek 'Tank' over ex-wielrenner Bram Tankink gepresenteerd Tankink en Blijlevens (Foto: RTV Oost)

Onlangs stopte hij met wielrennen en nu is er een boek over hem, Bram Tankink. De altijd goedlachse Haaksbergenaar schreef het samen met journalist Ralph Blijlevens en het duo presenteerde het vanmiddag in Enschede.