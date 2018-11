Ten Kate Racing in Nieuwleusen failliet verklaard

Ten Kate Racing in Nieuwleusen is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf maakt in een persbericht zelf melding van het faillissement. Ten Kate Racing verzorgde de afgelopen 18 jaar de motorrace-activiteiten voor Honda in de WK Superbike serie. Het Ten Kate Honda team wist 10 WK titels te winnen.

Het management van Ten Kate Racing meldt dat het faillissement een rechtstreeks gevolg is van de late mededeling van Honda om de activiteiten onder te brengen bij andere technische en logistieke partijen. De beëindiging van de samenwerking door Honda op 30 oktober van dit jaar was abrupt en zonder opgave van reden, aldus Ten Kate Racing.

Technische ondersteuning

Vraagtekens waren er wel over de technische ondersteuning van Honda die vanuit Japan voor het nieuwe seizoen zou worden geboden. In april dit jaar werd tijdens een bezoek aan de teambasis in Nieuwleusen duidelijk dat het Ten Kate team niet meer alleen zou staan in de ontwikkeling van de motoren, chassis en elektronica. Maar Honda’s besluit om acuut te stoppen met de samenwerking komt als complete verrassing voor het Ten Kate team.

In de afgelopen jaren zou het management van Ten Kate met Honda hebben besproken dat als de samenwerking zou stoppen, deze beslissing nog voor de zomer gemeld zou moeten worden. In dat geval zou Ten Kate tijd hebben om samenwerking te zoeken met een andere fabrikant of in het uiterste geval de mogelijkheid bieden tot een vroegtijdig saneren van het team. Die tijd was er nu niet meer. Alle budgetten en WK Superbike motoren voor het nieuwe raceseizoen zijn al verdeeld.

Doorwerken aan nieuwe plannen

Hangende een juridische procedure tegen de handelswijze van Honda wil Ten Kate zich verder niet uitlaten over deze kwestie. Al blijven er plannen in Nieuwleusen om door te werken aan plannen voor een terugkeer in de motorsportwereld op WK-nivo in 2020.