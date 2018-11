OM eist tbs met dwangverpleging tegen ''levensgevaarlijke'' Hengeloër

Een 52-jarige man uit Hengelo is levensgevaarlijk en zou daarom langdurig opgesloten moeten worden. Dat zei de officier van justitie die vandaag anderhalf jaar cel en tbs eiste tegen de Hengeloër.

De man zou in de nacht van oud op nieuw dit jaar getracht hebben om brand te stichten bij de woning van zijn ex-vrouw.



De vrouw werd rond half vijf in de ochtend wakker van het klepperen van haar brievenbus. Toen ze ging kijken wat er aan de hand was bleek er een grote hoeveelheid benzine naar binnen gegoten te zijn. Ook de voordeur zat onder de benzine terwijl er een aansteker op de stoep lag. Ze moet meteen aan haar gekrenkte ex denken die haar al jarenlang probeert iets aan te doen. Gewaarschuwde agenten houden de man aan in de buurt van haar woning. Ze kunnen nog net voorkomen dat de man zes scherpe patronen probeert in te slikken.

Kogels en pistool

"Dat geeft maar weer aan hoe gevaarlijk de man is", zei de officier van justitie. Het lijkt er volgens hem op dat de man kostte wat het kost zijn ex iets wil aandoen. De kogels horen waarschijnlijk bij een pistool dat een dag na zijn aanhouding in een tuin vlakbij de woning van de vrouw werd gevonden.



De rechtbank veroordeelde de man al vaker voor stalking van de vrouw maar het hielp niets. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum zien problemen die een goede behandeling in de weg staan, maar er ook voor zorgen dat de man gevaarlijk blijft. De man is zwakbegaafd, spreekt geen Nederlands en kan ook niet lezen en schrijven. Daarnaast heeft hij een gestoord geweten waardoor de kans op herhaling groot is.



De reclassering raadt een lichte vorm van tbs aan met vooral veel begeleiding. Zo zou de man in "Jip en Janneke-taal" verteld moeten worden wat hij wel en niet mag. Voor de officier van justitie is dat geen optie, hij vreest dat het de man niet zal stoppen. Een tbs met dwangverpleging is de enige manier waarop voorkomen kan worden dat de man zijn ex-vrouw en zijn kinderen iets aandoet.



Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.