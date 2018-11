Deel dit artikel:













Politie zoekt tassen die zijn verdwenen op dag van de kwartetmoord in Enschede Verdwenen tas (Foto: POL_Enschede) Verdwenen tas (Foto: POL_Enschede)

De politie is in Enschede dringend op zoek naar twee tassen die zijn verdwenen op de 13e november, de dag dat in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat vier mannen werden doodgeschoten.

Wat het verband van de tassen met de viervoudige moord is, laat de politie in het midden. Wel is duidelijk dat de tassen mogelijk van groot belang kunnen zijn in het onderzoek naar het misdrijf.