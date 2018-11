Praat mee: Burgers moeten meer verantwoordelijkheid krijgen in hun eigen omgeving

Burgers moeten meer verantwoordelijkheid krijgen in hun eigen omgeving

De inwoners van Zalk hebben twee jaar lang zelf het onderhoud verzorgd van de begraafplaats en het openbaar groen in het dorp. En dat is geslaagd, concluderen de gemeente Kampen en de Stichting 'An de Steege'.



Zowel de bewoners als de gemeente zijn erg te spreken over de werkwijze en het resultaat. Daarom is afgesproken dat inwoners van Zalk het openbaar groen en de begraafplaats de komende vijf jaar zelf gaan onderhouden. Het vergroot de sociale cohesie in het dorp én het komt de kwaliteit van het groen ten goede, stelt wethouder Jan Peter Sluis.



Moeten burgers niet vaker zelf de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving pakken? Of is dat een taak voor de gemeente? Laat het weten door te reageren. In de reacties hieronder, op onze Facebook-pagina of via WhatsApp op 06-570 33 333. Als je een leuke spraakmemo stuurt, kunnen wij die ook misschien laten horen in onze radio-uitzending.