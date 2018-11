Nieuwe, recente beelden opgedoken van voortvluchtige dader Dish-moord in Enschede

Bij huiszoekingen in Zwolle en Steenwijk heeft de politie vandaag nieuwe, recente beelden gevonden van Cumali Ata, de voortvluchtige dader van de moord in het Dish-hotel in Enschede veertien jaar geleden. Ata vermoordde op 17 juni 2004 zijn 18-jarige nichtje Denise Celik in een hotelkamer en vluchtte diezelfde nacht nog naar Turkije.

De uit Steenwijk afkomstige Ata is al veertien jaar spoorloos. Hij in 2010 per verstek veroordeeld tot 10 jaar celstraf en in 2013 op de internationale opsporingslijst gezet.

De politie vermoedt dat Cumali Ata in Turkije verblijft. Hij is daar enkele jaren geleden gesignaleerd in Antalya, maar wist daar aan een aanhouding te ontkomen.

Hoewel zijn familie en vrienden in Zwolle en Steenwijk beweren geen contact met Ata te hebben, gaat de politie er vanuit dat de voortvluchtige moordenaar wel af en toe ontmoetingen met hen heeft. Daarom zijn vandaag woningen in Zwolle en Steenwijk doorzocht, waarbij video-opnamen en foto's zijn opgedoken van Ata die meer overeenkomen met zijn huidige leeftijd. De politie beschikte tot nog toe alleen over beelden uit de periode kort voor de moord, toen Ata pas 20 jaar was.

De nieuwe beelden van Cumali Ata zijn door de politie vanavond getoond in het landelijke opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. De politie hoopt op tips over zijn huidige mogelijke verblijfplaats.