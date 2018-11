Deel dit artikel:













Derde verdachte ‘kwartetmoord’ is jongste zoon des huizes Politie arresteert derde verdachte (Foto: RTV Oost)

De derde verdachte in de Enschedese zogenoemde kwartetmoord is de jongste zoon des huizes (30). Eerder al werden zijn 57-jarige vader en 32-jarige oudere broer aangehouden op verdenking van de viervoudige moord in de Enschedese growshop. Dat melden bronnen aan RTV Oost.

door Jan Colijn en Tom Meerbeek De 30-jarige werd maandagavond aangehouden in zijn appartement aan de Grotestraat in Nijverdal. De Nijverdaller woont op de eerste verdieping van het wooncomplex De Gagel, waar hij in de buurt regelmatig overlast veroorzaakte. De 57-jarige vader en zijn vrouw woonden aan Het Vederkruid, terwijl de andere 32-jarige zoon aan Het Pijlkruid woonde. Zoals RTV Oost gisteren meldde, kweekten de vader en zoon geruime tijd wiet onder het oog van een agent, die even verderop in de straat in de zogenoemde Kruidenwijk woont.

In hun huizen werden bij een inval in maart vorig jaar 2000 hennepplanten ontdekt. Gevangenisstraf en taakstraf Vader en zoon moesten zich vorig jaar voor de politierechter verantwoorden voor de hennepteelt. Tegen de 32-jarige zoon werd een gevangenisstraf geëist van twee maanden. Tegen de vader werd een taakstraf gevorderd. Ook moesten de twee van het Openbaar Ministerie 40.000 euro ophoesten. Uiteindelijk werd de vader vrijgesproken en de zoon veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur. De nu aangehouden 30-jarige zoon was destijds geen verdachte in deze strafzaak. Eerdere arrestaties Nadat de vader, zijn echtgenote en hun zoon vervolgens door de woningcorporatie uit hun huis werden gezet, streken ze neer in het Thrinon-appartementencomplex in Hengelo. Daar werd maandagmiddag de vader aangehouden, terwijl de zoon op de snelweg A1 bij Enter door een zwaarbewapend arrestatieteam werd klemgereden en overmeesterd.

Voor zover bekend, heeft het Servische echtpaar niet meer kinderen. Zoals RTV Oost maandagavond al meldde, maakte de vader in zijn vaderland deel uit van een speciale politie-eenheid. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33 Lees ook: Derde verdachte in Enschedese 'kwartetmoord' aangehouden Lees ook: Verdachten kwartetmoord kweekten wiet onder neus van politie