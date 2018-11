Deel dit artikel:













Politie krijgt twintig tips over dader Dish-moord in Enschede Cumali Ata (Foto: Politie)

De politie heeft twintig tips gekregen over Cumali Ata na de uitzending van Opsporing Verzocht gisteravond. Hij wordt gezocht sinds hij in 2004 zijn 18-jarige nichtje om het leven bracht in het Dish-Hotel in Enschede.