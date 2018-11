Nabestaanden vallen Zwolse moordverdachte aan in rechtbank

Nabestaanden van de doodgeschoten Samet Merzifonoglu zijn vanochtend een Zwolse moordverdachte aangevlogen in de rechtbank. Dat gebeurde voorafgaand aan een zitting over de moordzaak in de rechtbank Zutphen. Samet werd in maart vorig jaar vermoord bij een uit de hand gelopen drugsdeal in Vaassen, Gelderland.

De Zwollenaar werd onlangs op vrije voeten gesteld in afwachting van zijn proces. Volgens zijn advocate is de rol van de Zwollenaar beperkt in de moordzaak en het Gerechtshof gaf haar daar onlangs gelijk in. Sindsdien is hij op vrije voeten en kwam op eigen gelegenheid naar de rechtbank.

Hoerenjong

In de wachtruimte van de rechtbank kwam hij echter naast de nabestaanden van het slachtoffer te zitten. Die hadden snel in de gaten wie hij is en begonnen hem te bedreigen. De Zwollenaar vluchtte de gang in en griste een plantenbak van een balie. Daarmee probeerde hij zichzelf te beschermen tegen de nabestaanden die hem achterna kwamen. Ze riepen: "Hoerenjong, oprotten hier".

De politie suste de boel al gauw, maar het is vreemd dat de partijen bij elkaar konden zitten. Tot nu toe werden ze uit elkaar gehouden door ze in verschillende ruimtes neer te zetten. Het liep al vaker uit de hand. Ook advocaten van de verdachten zijn al geregeld bedreigd.

Misverstand

Volgens de aanwezige parketpolitie was er sprake van een misverstand. "Die jongen uit Zwolle had in een wachtruimte aan de voorzijde moeten plaatsnemen. Dat had de beveiliging moeten regelen, maar hij is er kennelijk tussendoor geglipt."

Samet Merzifonoglu werd in maart vorig jaar doodgeschoten bij een drugsdeal. Het werd een soort wild- west tafereel, waarbij Samet het leven liet. In totaal zijn er 5 verdachten, waaronder 2 Zwollenaren.