Verdachte van dreigbericht schietpartij op school in Zwolle vrijgelaten Politie bij het Deltion College Zwolle (Foto: News United \ Stefan Verkerk)

De jongen die er van verdacht werd een dreigbericht op social media te hebben geplaatst is vrijgelaten. In het bericht dreigde de jongeman met een schietpartij op een school in Zwolle. De politie kon niet vaststellen dat de verdachte het bericht had verzonden.

De jongen werd dinsdagmiddag thuis aangehouden. Tegelijkertijd was er veel politie aanwezig bij het Deltion in Zwolle, meerdere agenten waren met kogelwerende vesten aanwezig op de school met zowel opvallende als onopvallende auto's. Geen dreiging Uit onderzoek van de politie is inmiddels gebleken dat er geen gevaar is geweest of nog is voor de school. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33 Lees ook: Jongeman uit Zwolle opgepakt na dreigbericht op sociale media