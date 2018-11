Deel dit artikel:













PvdA Enschede bezorgd over veiligheid docenten op school PvdA Enschede bezorgd over veiligheid docenten op school (Foto: iStock)

De PvdA in Enschede is bezorgd over de veiligheid van de docenten op scholen. Onderzoeksbureau DUO maakte vanmorgen bekend dat landelijk bijna een kwart van de docenten in het voortgezet onderwijs zich minder veilig op school voelt dan drie jaar geleden.

De fractie wil dat het college meer aandacht besteed aan de veiligheid van docenten in de klas. "Veel docenten geven aan dat zij leerlingen met drugs zien, stoned in de zien klas komen, weten dat ze een diefstal hebben gepleegd of dat ze vuurwerk bij zich hebben." Volgens het onderzoek van DUO beoordeelt landelijk tien procent van de docenten hun eigen veiligheid met een onvoldoende. Ook is het cijfer dat ze geven voor sociale veiligheid flink gedaald, ten opzichte van drie jaar geleden.



Vragen

De PvdA heeft het college van Enschede over dit onderwerp vragen gesteld. De fractie wil weten of er ook cijfers zijn over het veiligheidsgevoel van docenten in Enschede. Als deze er niet zijn, willen ze dat dit wordt onderzocht. Ook wil de Enschedese fractie dat de gemeente met docenten in gesprek gaan. De politie moet dan in deze gesprekken betrokken worden.