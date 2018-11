N750 na half jaar vertraging vandaag geopend

Een half jaar later dan de bedoeling was is de N750 van Vriezenveen naar Vroomshoop vandaag dan toch geopend. Het asfalt is vernieuwd, parkeerplaatsen en voetpaden zijn heringericht en de weg heeft energiezuinige verlichting. In Daarlerveen werd de weg geopend.

De weg is in 2017 en 2018 in verschillende fases verbeterd. Dat de weg een half jaar later openging, had alles te maken met de brug in Daarlerveen. "Over het ontwerp van de kruising bij de brug, waren nog wat opmerkingen over. Dat had te maken met de oversteek van de kinderen. Daar is opnieuw naar gekeken met de provincie en dat heeft de vertraging veroorzaakt", zegt Jacco Stevens van wegenbouwer KWS.

"De buurt heeft er positief op gereageerd", zegt Stevens. "Die zijn op enkele kleine punten na tevreden over deze oplossing."

Boerman

Gedeputeerde Bert Boerman is blij hoe het probleem in Daarlerveen is opgelost. "Dit is een goed voorbeeld van omgevingsmanagement. Hoe je als omgeving samen met elkaar een oplossing weet te vinden."

Een tankstation, autobedrijf, en een doe-het-zelf-zaak zijn door de werkzaamheden lange tijd slecht bereikbaar geweest. Daar worden ze voor gecompenseerd, zegt Boerman. "Wij hebben daar een regeling voor. De gesprekken lopen daar al een lange tijd over, ik durf niet te zeggen of de bedrijven al gecompenseerd zijn."