Man uit Deventer aangehouden voor brandstichting Proosdijpassage

Bij de brand konden bewoners van bovengelegen woningen zichzelf nog maar net in veiligheid brengen. Een vrouw liep daarbij ernstig beenletsel op.

Meerdere branden

In de nacht van de brand in de Proosdijpassage is op nog twee andere plekken in het Deventer stadscentrum brand gesticht. Het is niet duidelijk of de man hier ook van verdacht wordt.

Brand Proosdijpassage (Foto: News United \ Rens Hulman)