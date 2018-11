Drugs, telefoon en steekwapen in cel van Zwolse moordverdachte

Bij de Zwolse moordverdachte Wilco K. zijn in de gevangeniscel drugs, een telefoon en een steekwapen gevonden. Dat werd vandaag duidelijk in een rechtszaak rondom een dodelijke schietpartij, waarin hij één van de verdachten is. Het gaat om de wild west schietpartij op de carpoolplaats langs de A50, waarbij een man uit Vaassen het leven liet. Het zou allemaal gaan om een uit de hand gelopen drugsdeal.

Zwollenaar Wilco K. wordt door Justitie gezien als de initiatiefnemer van de drugsdeal. Samen met Naigel F., ook uit Zwolle, was hij 'van plan om 100 te pakken van een Turk'. Volgens het OM wordt daarmee de man bedoeld die is omgekomen bij de schietpartij. Samen met nog twee verdachten en een big-shopper vol wapens togen ze naar Vaassen voor de deal. Die liep volgens het OM uit de hand, toen bleek dat de cocaïne niet aan de kwaliteit voldeed.

Contrabande

Wilco K. is door de vondst van 'contrabande' overgeplaatst. Hij zat in de Arnhemse gevangenis en nu in Nieuwegein. Volgens zijn advocaat is het allemaal nogal overdreven: "Het stikt in elke gevangenis van de pillen. En als je dan niet zo lekker in je vel zit, zoals mijn cliënt, dan grijp je makkelijker naar drugs. En die telefoon gebruikte hij om te bellen met zijn nieuwe vriendin." Wilco K. zit inmiddels bijna 2 jaar vast, in afwachting van het eindproces. "Dat doet hem absoluut geen goed", zegt zijn advocaat. "In rapporten die over hem zijn geschreven, staat ook dat hij misschien beter af is in een forensisch psychiatrische kliniek."

Depressie

Voordat de fatale schietpartij plaatshad, was Wilco afgegleden door verschillende omstandigheden. "Zijn relatie was op de klippen gelopen, hij mocht zijn zoontje niet meer zien en hij gebruikte veel drugs. Door die cocktail van feiten, raakte hij in een soort depressie. Daar moet hij voor geholpen worden en dat lukt niet in een kale gevangenis", aldus zijn advocaat. Hij wilde dan ook dat zijn cliënt het eindproces in vrijheid mag afwachten. Maar de rechtbank ging daar niet in mee. Ook een medeverdachte uit Leeuwarden blijft vastzitten.

Opstootje

Zwollenaar Naigel F. is wel op vrije voeten. Zijn rol bij de schietpartij lijkt minder groot. Ondanks dat hij de waarschijnlijke leverancier van de wapens was, heeft hij volgens zijn advocaat niet geschoten. Rond zijn persoon ontstond vandaag wel een panieksituatie. Omdat hij door het Gerechtshof vorige maand op vrije voeten was gesteld, was hij op eigen gelegenheid naar de rechtbank gekomen. Door miscommunicatie bij de beveiliging kon het gebeuren dat hij naast de nabestaanden van het dodelijke slachtoffer werd geplaatst. Die reageerden furieus, maakten hem uit voor moordenaar en hoerenjong. Ze ging achter hem aan met een kruk. Naigel probeerde zich te verdedigen door een plantenbak van de balie te grissen en die boven zijn hoofd te houden. De parketpolitie wist het relletje snel te sussen.

Begin volgend jaar wordt er in de zaak een wapendeskundige gehoord, die mogelijk meer duidelijkheid kan geven over welk wapen het dodelijke schot heeft gelost. Dat is tot nu toe nog onduidelijk. Het eindproces staat gepland voor begin februari.