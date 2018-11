Omwonenden over ontmantelen wietkwekerij in vishandel: 'Brandde wel erg veel licht voor paar visjes'

Volop bedrijvigheid deze ochtend bij een viskwekerij aan de Kanaalstraat in de havens van Enschede. Rechercheurs, medewerkers van het energiebedrijf en zelfs het leger is paraat. Gezien de massale inzet lijkt het erop dat de politie een – spreekwoordelijke – grote vis aan de haak heeft geslagen. “We vonden het wel wat gek dat hier voortdurend volop licht brandt”, zegt een buurtbewoner gekscherend. “Die visjes moeten toch ook een keer slapen...”

door Jan Colijn en Ties van der Heide



Terwijl een rechercheur volop in de weer is met jerrycans en een verdachte in een auto wordt afgevoerd, kijkt een medewerker van een naburig bedrijf nieuwsgierig toe.



Geen contact buren

“Nee, niemand uit de buurt had eigenlijk contact met deze mensen. Ze zijn hier ruim tien jaar geleden komen wonen. Waarbij ze het meteen groots hebben aangepakt. De hele loods achter de bedrijfswoning werd verbouwd. Waarbij er over vrijwel de hele breedte van het dak een lichtstraat werd gemaakt. Ik dacht nog: die vissen hebben wel heel erg veel licht nodig.”



En de zaken gingen overduidelijk erg goed. “Ze gingen bepaald niet over één nacht ijs. Er werden enorme grote zwarte bakken voor het kweken van de vissen aangevoerd.”



Florerend bedrijf

Waarbij het erop leek dat er binnen de kortste keren een florerend bedrijf uit de grond werd gestampt. De man en vrouw wonen met hun kinderen in de bedrijfswoning. “De zaken liepen overduidelijk erg goed. Hij rijdt in een van de grootste Mercedessen en zijn vrouw heeft ook een fraaie wagen. Daar moet je toch wel heel wat vissen voor verkopen.”



Argwaan

De bedrijfsmedewerker (“hou mijn naam er maar buiten”) had zo zijn argwaan, maar heeft nooit op het punt gestaan de politie te informeren. “Ongure types zag je bijvoorbeeld nooit. Wat wel opviel, was al dat licht. Dag en nacht brandde er licht. Die visjes moeten toch ook een keer slapen...”



Leger ingezet

Opvallend is de massale politie-inzet. Beduidend meer dan bij de gemiddelde hennepplantage. Medewerkers van Defensie lopen in camouflagepak over het terrein. Meestal komt het leger er in dit soort zaken aan te pas om met speciale apparatuur naar verborgen ruimtes te speuren.



De politie zegt in de loop van de dag met een verklaring te komen over de opbrengst van de actie.