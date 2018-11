Roemeens stel dat Janny Bakker (84) uit Zwolle beroofde opgepakt op Schiphol

De politie heeft op Schiphol een Roemeens stel aangehouden. Ze worden verdacht van de gewelddadige beroving op de 84-jarige Janny Bakker uit Zwolle. Het Roemeens duo wordt ook verdacht van diefstal, oplichting en zakkenrollen in onder meer Rotterdam en Capelle aan den IJssel.

De zaak kwam aan het rollen nadat de Zwolse Janny Bakker in Onder de Loep haar verhaal deed. Begin september werd haar pincode door het duo afgekeken in de supermarkt. Daarna werd ze achtervolgd, omver geduwd en bestolen van haar portemonnee. Doordat de bejaarde Janny snel haar bankpas liet blokkeren, stond het Roemeense stel tien minuten later tevergeefs met haar bankpas bij de geldautomaat.

Gouden tip uit Spanje

Het verhaal van Janny en de beelden van de verdachten werden na de uitzending van Onder de Loep massaal gedeeld op social media. Alleen al op Facebook keken bijna 1 miljoen mensen naar het verhaal. Dit leidde tot een tip uit Spanje, waarbij de namen van de verdachten werden doorgegeven. Ook in Spanje was het stel betrokken bij criminele activiteiten.

Het Roemeense stel, een man van 33 en een 31-jarige vrouw, stond daarna internationaal gesignaleerd, zodat ze bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole meteen konden worden aangehouden. Dat gebeurde uiteindelijk op zondag 11 november, toen ze weer terug waren in Roemenië. Bij een grenscontrole liepen ze tegen de lamp. Deze week is het stel uitgeleverd aan Nederland. Bij aankomst op Schiphol is het duo meteen vastgezet.



Meer herkenningen

Ook leverden de beelden op social media meer reacties op. Zowel andere slachtoffers als politie-collega's uit andere plaatsen in het land namen contact op met het rechercheteam uit Zwolle. Het Roemeense duo was ook in andere delen van het land actief. Uiteindelijk zijn ze aangehouden voor diefstal, oplichting en zakkenrollen in Zwolle, Dordrecht, Zwijndrecht, Capelle aan den IJssel en Rotterdam. De misdrijven werden tussen 28 juli en 17 september gepleegd.