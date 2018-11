Extra koopzondagen voor supermarkten in gemeente Hardenberg rond feestdagen

Alle supermarkten in de gemeente Hardenberg mogen open op zondag 23 en zondag 30 december. Eerder waren er al bepaalde koopzondagen vastgesteld voor de kern Dedemsvaart en de stad Hardenberg. De zondagen vlak voor de feestdagen komen daar extra bij.

De gemeente is bezig met een proef naar 'de koopzondag' om te kijken hoe het alle partijen bevalt. Afgelopen zomer mochten er winkels open in Dedemsvaart en stad Hardenberg en in oktober is vastgesteld dat supermarkten in die plaatsen om en om open mogen.

Wie is wanneer open?

Tot eind 2018 mogen supermarkten in Hardenberg in de even weken op zondag open. Supermarkten in Dedemsvaart mogen gedurende de proefperiode in de oneven weken open.

Daarnaast is zondag 23 december aangewezen als koopzondag voor alle winkels in de kern Hardenberg. Alle winkels in Dedemsvaart mogen op 2, 23 en 30 december 2018 open.

Supermarkten willen duidelijkheid

De supermarktondernemers zijn voorstander van een eenduidig beleid voor de koopzondag, alle supermarkten in alle plaatsen op elke koopzondag open.

Evaluatie

Op 30 december is de laatste koopzondag van deze proefperiode. Daarna volgt een evaluatie waarbij de bevindingen van de winkeliers en de supermarkten worden meegenomen en begin 2019 komt het gemeentebestuur met een voorstel over het al dan niet voortzetten van koopzondagen.