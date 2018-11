Motie coalitie Tweede Kamer: minister, maak werk van verbreding N35 tussen Wijthmen en Nijverdal

Drukte op N35 in Mariënheem (Foto: RTV Oost / Emiel Geerding)

Maak werk van de verbreding van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal, zodat knelpunten langs die weg bij Haarle en Mariënheem definitief kunnen worden opgelost. Het CDA, VVD, ChristenUnie en D66 in de Tweede Kamer dienen morgen een motie in met die strekking.

De Tweede Kamer praat morgen over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Een van de wegen die op de agenda staan is de N35 tussen Nijverdal en Wierden.

Vierbaans

De coalitie wil met de motie afdwingen dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Verkeer en Waterstaat nog voor de indiening van de voorjaarsnota 2019 met de provincie om tafel gaat om te praten over een 'integrale oplossing' voor het traject tussen Wijthmen en Nijverdal.

"Ze moet de financiële consequenties van het vierbaans maken van de weg voorleggen aan de Tweede Kamer", legt CDA-Kamerlid Von Martels uit Dalfsen uit.

In juni deed Provinciale Staten al een oproep om de N35 ,het 'karrespoor' tussen Zwolle en Twente over de volledige lengte vierbaans te maken.

Op bezoek

Vorige week ging gedeputeerde Bert Boerman op bezoek bij de minister om te praten over de N35. Boerman presenteerde daar een totaalplan aan aanpassingen in de hoop dat het Rijk mee wil betalen.

Het gaat Von Martels allemaal niet snel genoeg. "Het traject Zwolle - Enschede is enorm belangrijk voor de regio. Zwolle is na de Haarlemmermeer en Eindhoven de derde economische regio van Nederland." Von Martels vindt dat daar een vierbaansweg bij hoort. Verbreding van de volledige N35 is nu nog een brug te ver maar het stuk tussen Wijthmen en Nijverdal moet wel snel worden aangepakt.

Wachten op oplossing

Volgens Von Martels is dat nodig om de knelpunten Mariënheem en Haarle op te lossen. Mariënheem wordt doorkruist door de N35. Een bijzondere situatie omdat door geen ander dorp in Nederland een Rijksweg loopt. Haarle wacht met smart op een oplossing, vooral voor schoolgaande kinderen die de drukke weg soms wel vier keer per dag moeten oversteken.

Von Martels wil dat de minister de plannen voor de N35 opneemt in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) "Als het daar in staat, gaat het vaak door", aldus het Kamerlid.

Als de motie morgen wordt aangenomen kan de vlag nog niet uit in Haarle en Mariënheem "Maar er is dan wel weer een belangrijke stap gezet", zegt Von Martels.