Station Hardenberg vanmiddag heropend na enkele aanpassingen

Er is een nieuwe wachtruimte (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Het station in Hardenberg (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Het station in Hardenberg wordt vanmiddag feestelijk heropend. Dat gebeurt door vertegenwoordigers van de gemeente , ProRail en NS.

Het afgelopen half jaar heeft het station meerdere aanpassingen ondergaan. Zo is de wachtruimte vernieuwd, is er een wc gerealiseerd en is de bewegwijzering vernieuwd.

Nauwelijks iets gemerkt

Veel bezoekers van het station hebben niet of nauwelijks iets gemerkt van de werkzaamheden. "Ik zag ze wel eens bezig in de wachtruimte, maar dat er vanmiddag iets heropend wordt, nee dat wist ik niet", vertelt een student.

Een vrouw uit de buurt is ook verbaasd als ze hoort dat er dingen anders zijn geworden. "Ik weet echt nergens van. Maar ben wel blij dat er nu ook een wc is. Dat het bezoek vijftig cent kost, vind ik niet erg. Als je nodig moet, heb je dat er graag voor over."