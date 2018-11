Zoektocht bedankbriefje gaat door: wie is P. Dekker uit Zwolle?

Hugo Fillet uit Zwolle was ontroerd toen hij gisteren geattendeerd werd op het bedankbriefje wat zijn ouders schreven aan P. Dekker woonachtig op de Molenweg 281. "Ik wist er niets van, het briefje kwam totaal onverwachts", zegt hij. Maar nu rest de vraag: aan wie was het briefje geschreven en waarom?

Maandag haalt Fillet het briefje - en daarmee ook het boek - op bij Sabine Steen-Lakerveld uit Hoevelaken. Zij kreeg laatst een hele doos met boeken cadeau en daar zat ook het boek 'Het huis dat Hitler bouwde' in. Toen ze het boek opendeed zat daar het persoonlijk bedankbriefje bij van Fillets ouders.

Herkenning

"Ik kreeg onverwachts een berichtje van mijn zoon en toen ik het briefje zag, wist ik dat het door mijn vader geschreven was. Ik herkende zijn handschrift en ook de handtekeningen kwamen me bekend voor."

Fillet werd erdoor ontroerd. "Zoiets slaat aan. Ik heb ook mijn zus hierover gebeld en zij had het nog erger te pakken dan ik. Mijn ouders zijn al een tijdje overleden, dus om dan via deze weg weer iets te ontdekken, is bijzonder."

Geen idee waarom

Het briefje is waarschijnlijk net na de Tweede Wereldoorlog geschreven. Fillets ouders moeten ongeveer rond de dertig jaar oud zijn geweest. "Ik heb geen idee waarom ze dit briefje hebben geschreven. We hebben het er nooit over gehad. We waren niet joods en we waren ook niet arm naar mijn idee. Dus tot nu toe blijft het gissen. Wat heeft die familie op de Molenweg 281 voor mijn ouders gedaan?"

Fillet geeft aan dat hij zelf niet heel veel actie meer gaat ondernemen. "Mijn dochter Linda heeft een oproep op Facebook gedaan. Maar daar laten we het wel bij. Natuurlijk wil ik meer weten, maar als ik nooit meer wat hoor, is dat niet erg."