Meisje (5) overleden na ongeluk in Rijssen Ongeval Rijssen (Foto: News United \ Jan Willem klein Horstman) Ongeval Rijssen (Foto: News United \ Jan Willem klein Horstman)

Het 5-jarige meisje uit Rijssen dat vanmiddag in haar woonplaats op de fiets is aangereden, is overleden in het ziekenhuis. Dat laat een woordvoerder van de politie weten.

Het slachtoffertje zat bij haar moeder achterop de fiets. Ze werden op de rotonde van de Nijverheidsstraat met de Nijverdalseweg door een auto aangereden. De hulpdiensten rukten massaal uit. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De moeder raakte gewond bij het ongeluk. De Nijverdalseweg was de hele middag afgesloten voor het verkeer. Ongeval Rijssen (Foto: News United \ Jan Willem klein Horstman)