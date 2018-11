Bouw van twaalf woningen in Dalfsen kan gewoon doorgaan

De bouw van twaalf vrijstaande woningen op de plek van een voormalige school aan de Baarsmastraat in Dalfsen kan doorgaan. De Raad van State verwierp vandaag alle bezwaren die door omwonenden waren ingediend.

Ze wezen de Raad op aantasting van hun privacy en zonlichtverlies. De nieuwe woningen passen volgens hen ook niet bij de bebouwing in de omgeving, omdat de nieuwbouw hoger wordt. De Raad vindt het toch een aanvaardbaar bouwplan.

De Raad ontkent niet dat de omwonenden nadelen gaan krijgen door de nieuwbouw. De bewoners wonen nu eenmaal in een bebouwde omgeving waar men dichter op elkaar woont.

Door de bouwhoogte van de nieuwe woningen zal er minder zonlicht zijn. De Raad vindt dat dus geen probleem.

Verder tilt de Raad niet zwaar aan het bezwaar over de verkeersveiligheid. Enkele nieuwe woningen krijgen een uitrit in een bocht. Dat is een onoverzichtelijke situatie, vinden de bezwaarmakers. Maar volgens de Raad gaat het om een 30-kilometer gebied en er blijft voldoende uitzicht.