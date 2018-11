Deventer wethouder Kolkman blijft zitten, VVD is teleurgesteld

De Deventer VVD-fractie is teleurgesteld dat wethouder Jan Jaap Kolkman op zijn plek blijft zitten. Gisteravond, tijdens de raadsvergadering, deden de oppositiepartijen een moreel appel op Kolkman om op te stappen naar aanleiding van het faillissement van Werkmakelaar-Oost. Kolkman bleef echter op zijn post zitten. "Ons vertrouwen in de wethouder is heel broos", vertelt VVD-raadslid Roderic Rosenkamp.

Werkmakelaar-Oost verdiende geld met opdrachten en subsidies van de gemeente Deventer voor iedere werknemer die vanuit de bijstand werd aangenomen. In maart dit jaar kwam het bedrijf in opspraak door een inval van de FIOD, in juni werd de onderneming failliet verklaard.

Meer toezicht

De PvdA-wethouder gaf gisteravond toe fouten te hebben gemaakt rondom dit dossier. Zo had hij meer toezicht moeten houden. Ook had hij de raad beter moeten informeren.

De excuses van Kolkman was voor de partijen voldoende reden om de wethouder te laten zitten. VVD-raadslid Rosenkamp: "De feiten lagen op tafel. Een groot deel van de raad durfde niet de afweging te maken om de wethouder weg te sturen."

"We hebben een dubbel gevoel. Aan de andere kant zijn we teleurgesteld in de opstelling van de wethouder. Aan de andere kant wisten we aan het begin van de avond al dat hij zou blijven zitten."

Lobby

Kolkman blijft zitten en dus zal de VVD moeten blijven samenwerken met de wethouder. Rosenkamp: "De wethouder heeft de afgelopen weken veel energie gestoken in het lobbyen om zijn baan veilig te stellen. Als hij de helft van de tijd zou steken om de relatie met de VVD te verbeteren, dan juich ik dat toe. Maar we gaan het meemaken."