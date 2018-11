Deel dit artikel:













Plechelmustoren Oldenzaal heeft na renovatie eigen versgebakken koekje Centrummanager Krystle Hemken met de Plechelmustorentjes (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling) Oldenzaal heeft 300 pakjes Plechelmustorentjes laten bakken (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

De herstelwerkzaamheden aan de toren van de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal zijn bijna afgerond. De toren stond vier maanden in de steiger. Dat het werk nu bijna klaar is, wordt gevierd met 400 pakjes Plechelmustorentjes.

Geschreven door Ruud Dilling

Journalist

Centrummanager Krystle Hemken heeft speciaal voor de afronding van de renovatie de Plechelmustorentjes laten bakken, de toren was het wat haar betreft wel waard: "Het beklimmen van de toren is een toeristische attractie en de toren zelf is vaak het decor van tal van activiteiten zoals binnenkort de ijsbaan. Ook kijken veel Oldenzalers op de toren hoe laat het is." Renovatie De toren was wel toe aan een renovatie, het voeg- en schilderwerk is opnieuw gedaan. Ook zijn de haan, het kruis, de bol en de vier wijzerplaten op de toren geschilderd en opnieuw verguld.