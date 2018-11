Deel dit artikel:













Herdenkingsplek voor slachtoffer 'kwartetmoord' Enschede Herdenkingsplek voor slachtoffer 'kwartetmoord' Enschede (Foto: Hof van Twente fotografie) Herdenkingsplek voor slachtoffer 'kwartetmoord' Enschede (Foto: Hof van Twente fotografie) Herdenkingsplek voor slachtoffer 'kwartetmoord' Enschede (Foto: Hof van Twente fotografie)

Voor Maijkel Akfidan, een van de vier slachtoffers van de 'kwartetmoord' in Enschede, is bij de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede een herdenkingsplek ingericht. In die straat staat de growshop waar de vier mannen op 13 november werden gevonden. Vanavond staken nog veel mensen een kaarsje aan en werden meer bloemen gebracht.