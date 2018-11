Deel dit artikel:













Kersthuis met achtduizend lampjes in Hengelo trekt de aandacht Het huis van Ewald Hopman (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Vooral in het donker is het niet te missen. De kerstverlichting die Ewald Hopman heeft aangebracht om en aan zijn huis in de Bronforelstraat in Hengelo.

"Ik heb er gewoon plezier in", legt hij de bijzondere creatie uit. "Ik ben gepensioneerd en dan doe je eens wat anders. Het is ook mooi om te zien hoe mensen erop reageren." Mensen stoppen Vanuit de woonkamer ziet Hopman regelmatig dat mensen stoppen, bijvoorbeeld om een foto te maken. "Ik heb er achtduizend ledlampjes in verwerkt. En boven de voordeur met een beamer een bewegende voorstelling. Op 5 december denk ik dat ik er een filmpje van Sinterklaas vertoon." Ook in huis is al goed te zien dat het kerstfeest nadert. Er staat een grote kerstman op de hoek van het aanrecht en er zijn tientallen lampjes in de keuken te vinden. "De kerstboom komt morgen, dus dan kunnen we echt gaan beginnen", lacht Hopman. 'Tot 8 januari' Hij laat de versiering nog wel een tijdje hangen. "Tot 8 januari, denk ik. Niet met Driekoningen op 6 januari, zoals het eigenlijk hoort. Maar ik ben 8 januari jarig, dus laat ik het allemaal tot zo lang staan."