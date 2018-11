Man rent met rugzak vol Ajax-shirts sportwinkel in Hengelo uit

De man gaat in de winkel met drie Ajax-shirts en een Ajax-broek naar een pashokje. Zodra hij uit het hokje komt, heeft hij niets meer in zijn handen. Zijn rugzak is echter wel een stuk dikker dan toen hij het pashokje in ging.

Hij probeert zonder te betalen weg te komen, maar geruisloos gaat dat niet. Het alarm van de detectiepoortjes gaat af. De man rent daarop de roltrap af en stapt buiten snel op een fiets. Het lukt hem te ontkomen.

Tips?

Wie herkent deze winkeldief? Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer). Blijf je liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Je mag politie Hengelo ook een privébericht sturen op Facebook.