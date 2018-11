Ontslagen chauffeurs transportbedrijf Dikken uit Nieuwleusen krijgen nog drie maanden salaris

De ontslagen medewerkers van transportbedrijf Dikken uit Nieuwleusen hebben recht op drie maandsalarissen schadevergoeding. Dat heeft de rechter bepaald. De rechter vindt dat Dikken Logistics zijn medewerkers op een onjuiste manier heeft ontslagen.

De rechter zegde twee maandsalarissen toe als ontslagvergoeding en kende één maand extra toe, omdat Dikken geen maand opzegtermijn heeft gegeven. Hij liet de chauffeurs middels een briefje weten te stoppen met zijn bedrijf en dat ze niet terug hoefden te komen. Volgens Dikken was het een noodkreet, omdat hij het niet meer zag zitten.

De rechter zei eerder al dat dat niet de manier is waarop in Nederland medewerkers mogen worden ontslagen.

De werknemers hadden vier maandsalarissen geëist. Vakbond FNV stond de werknemers bij in deze zaak. "Het is niet netjes wat Dikken heeft gedaan", zei de rechter. "Dit mag niet en daarom stellen wij de chauffeurs in het gelijk."

FNV

De advocaat van de FNV zegt dat de chauffeurs tevreden zijn met de uitspraak van de rechter. De vakbond gaat nu kijken hoe het geld te innen valt. Dikken zegt dat hij geen geld heeft, maar hij is nog niet failliet.

"De rechter heeft bepaald dat wij recht op het geld hebben, het is nu afwachten of we het ook echt krijgen, dat proces gaan we nu in", zegt Ans Looijenga jurist van de FNV. Volgens de vakbond gaat het om een totaalbedrag van 65.000 euro bruto.

Vrijdagmorgen dient er nog een zaak tegen Dikken. Dit keer van het pensioenfonds, wegens het niet afdragen van premies.