Waterschap niet schuldig aan schade ontstaan bij bouw windturbines in Kampen Raad van State (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is niet schuldig aan de schade die is ontstaan bij de bouw van twee windturbines in Kampen. Dit is de uitspraak van de Raad die vandaag bekend is gemaakt.

Het gaat om een schade van ongeveer een miljoen euro die exploitant Windkr-acht zegt te lijden door vertraging bij de bouw. De exploitant wijst het waterschap als schuldige aan, omdat die eiste dat er voor de bouw een watervergunning moest worden aangevraagd. De windturbines zouden namelijk vlakbij de waterkant komen te staan en voor bouwen bij de waterkant of in de buurt van een dijk is de vergunning vereist. Volgens de exploitant gold die eis nog niet toen de bouw van de turbines al was begonnen. Onder druk van het waterschap legde Windkr-acht de bouw zelf stil en vroeg onder protest de watervergunning aan. De Raad van State oordeelt dat Windkr-acht inderdaad een watervergunning moest aanvragen en volgens die vergunning ook maatregelen moest nemen om de waterkering te beschermen. Het waterschap valt dus niets te verwijten. De advocaat van Windkr-acht heeft aangekondigd dat het nu een schadeclaim neerlegt bij zijn adviseur Grontmij. Die vertelde de exploitant eerder dat er voor de bouw van de windturbines geen watervergunning nodig was. Een verkeerd advies, blijkt nu.