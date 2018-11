Duo steelt alle opzetborstels uit de schappen in Dedemsvaart

Winkeldieven gefilmd bij Trekpleister in Dedemsvaart (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Bij het filiaal van Trekpleister in Dedemsvaart hebben twee mannen een grote partij opzetborstels van het merk Oral B gestolen. Camerabeelden hebben duidelijk vastgelegd hoe de mannen te werk gaan.

Eén van de mannen loopt eerst de winkel in. Hij legt alle opzetborstels binnen handbereik op een handige plek in het schap. Als hij klaar is belt hij zijn handlanger.

Geprepareerde tas

Die komt vervolgens de winkel binnen en stopt alles in een tas. Die tas is vermoedelijk geprepareerd, want als hij de winkel verlaat gaat het alarm niet af.

Uiteindelijk neemt hij opzetborstels mee voor een winkelwaarde van ruim 400 euro. Herken je de winkeldieven? Weet je waar ze verblijven? Alle tips zijn welkom bij de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer). Anoniem reageren kan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Tippen via Facebook mag ook. Stuur politie Hardenberg dan een privébericht.