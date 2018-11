Man betaalt contactloos met gestolen bankpassen in Almelo

De man die contactloos betaalt is gefilmd in Almelo (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die in Almelo shopt met gestolen bankpassen. Hij koopt sigaretten en betaalt telkens contactloos, vermoedelijk omdat hij de pincode van de bankpassen niet heeft.

De man is gefilmd bij het filiaal van Albert Heijn aan de Nieuwstraat in Almelo. Hij gebruikt bij het afrekenen een bankpas die eigendom is van een vrouw uit Almelo.

Als hij later die dag naar tankstation Leus gaat, komt hij haarscherp in beeld. Bij het tankstation aan de Henriëtte Ronald Holstlaan betaalt hij wederom contactloos met de bankpassen van de vrouw. De man heeft een opvallende tattoo op zijn rechterkuit en op zijn rechter bovenarm.

Tekst gaat verder onder de video

Herken je de man? Bel de opsporingstiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer). Wil je niet dat de politie achter je gegevens komt? Reageer dan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000, of via www.meldmisdaadanoniem.nl/melden. Je mag politie Almelo ook een privébericht sturen op Facebook.