Brandweer rukt uit voor woningbrand in binnenstad van Kampen Brand in Voorstraat Kampen (Foto: Stefan Verkerk) Hoe groot de brand is blijft onduidelijk (Foto: Stefan Verkerk) Veel publiek op straat (Foto: Stefan Verkerk)

De brandweer is vanavond uitgerukt voor een brand in de binnenstad van Kampen. De brand was op de eerste etage van het pand naast een groot appartementengebouw in de Voorstraat, ook wel bekend als de Sigarenfabriek.

De brandweer heeft een hoogwerker ingezet om de brand op hoogte te kunnen bestrijden. Er zijn ruim twintig bewoners uit het appartementengebouw geëvacueerd. Er staat veel publiek in de straat, die is afgesloten voor verkeer. Pannetje op het vuur Inmiddels werd duidelijk dat de brand is ontstaan door een pannetje op het vuur, dat was achtergelaten door een bewoner die niet thuis was. De buurman hoorde de rookmelder afgaan en alarmeerde de brandweer. Die constateerde dat er vooral veel rook stond op de eerste en tweede etage van het appartementengebouw. Na het blussen van de brand in het aangrenzende pand en het ventileren van de appartementen konden alle bewoners weer naar hun woning terug. De politie heeft het pand waarin brand ontstond onderzocht en enkele spullen meegenomen.