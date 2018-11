Afscheid Peter van Ooijen bij Heracles tegen zijn huidige ploeg

Een bijzondere dag voor Peter van Ooijen zondag in het Polman Stadion. De middenvelder neemt namelijk afscheid van het thuispublike voorafgaand aan het duel tussen Heracles Almelo en VVV-Venlo.

Van Ooijen kwam in 2015 van Go Ahead Eagles over naar Heracles, waar hij drie seizoenen onder contract stond. In totaal speelde hij 61 competitieduels voor Heracles Almelo en scoorde daarin drie keer.



VVV

Deze zomer verkaste hij naar VVV-Venlo en dus zou hij aanvankelijk moeten spelen tegen zijn voormalige werkgever. Maar Van Ooijen is geschorst en kan op deze manier nog een ereronde maken in het Polman Stadion voorafgaand aan de wedstrijd tussen zijn oude en huidige ploeg.