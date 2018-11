Squashers Twente verstevigen leiding in de eredivisie

Ook na speelronde vier blijven de squashers van Coulisse/Twente op koers voor titelprolongatie in de eredivisie. De ploeg uit Hellendoorn won vanavond op bezoek bij middenmoter Squash Utrecht.

Het werd uiteindelijk 3-10 in het voordeel van de bezoekers en dus grepen ze niet helemaal het volle pond. Maar ook de concurrentie liet een paar steekjes vallen, waardoor Twente in de stand zelfs een punt uit is gelopen op naaste belager MeerSquash.