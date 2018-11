Praat Mee: Telecomaanbieders moeten stoppen met het laten vervallen van ongebruikte data

Telecomaanbieders moeten stoppen met het laten vervallen van ongebruikte data en belminuten aan het einde van de maand

Internetdata en belminuten zijn bij alle providers in Nederland maximaal één maand geldig. Met uitzondering van Telfort, daar is de bundel maximaal drie maanden geldig. De Consumentenbond vindt dit absurd.

"Stel je eens voor dat de supermarkt aan het einde van de maand je halfvolle pot pindakaas komt ophalen", zegt directeur Bart Combée. "En je voor een nieuwe pot laat betalen als je de maand erna weer pindakaas op brood wilt. Dat zouden we toch allemaal heel gek vinden? Toch is dat precies wat hier gebeurt. Dat kan niet. Als consument heb je voor die bundel betaald."

