Maatregelen op provinciale weg N765 bij IJsselmuiden ter bescherming otters

De provincie Overijssel gaat maatregelen op provinciale wegen nemen om overstekende otters beter te beschermen tegen het verkeer. Gedeputeerde Staten gaat volgend jaar rasters plaatsen bij de sluis van het Ganzendiep op de N765. Dat is de weg van IJsselmuiden naar Emmeloord.

GroenLinks-Statenlid Kees Slingerland vroeg vorige maand om meer bescherming van de otters in het verkeer. Aanleiding was het doodrijden van een otter op de N765 ter hoogte van het Ganzendiep. Dat was al het tiende verkeersslachtoffer onder de otters in de IJsseldelta van dit jaar. In heel Overijssel werden sinds 2014 liefst 69 otters doodgereden. Tijd om actie te ondernemen, vindt GroenLinks.

De provincie gaat dat doen. Bij de reconstructie van de Ganzendiepsluis op de N765 zullen volgend jaar rasters worden geplaatst die de otters zullen dwingen de veilige doorgang bij de sluis te gebruiken in plaats van de weg over te steken.

Ook N351 en N334 in beeld voor otterbeschermende maatregelen

Ook voor andere plekken in de provincie waar bekend is dat vaker otters worden doorgereden zullen soortgelijke maatregelen worden genomen. Naast het plaatsen van rasters denkt de provincie daarbij aan wildtunnels en wildroosters. Daarvoor zijn de N351 bij Slijkenburgerdijk en N334 bij Zwartsluis-Beukers in beeld.

Al met al is Statenlid Kees Slingerland positief over de activiteiten die de provincie op dit gebied uitvoert: "Wij zijn vooral blij dat er op redelijk korte termijn op een drietal verkeersoversteken maatregelen worden genomen. Er blijven echter nog steeds plaatsen over waar ook maatregelen nodig zijn. Laten we hopen dat na de Statenverkiezingen van 20 maart 2019 opnieuw geld beschikbaar wordt gesteld om jaarlijks op enkele knelpunten voor overstekende otters maatregelen te treffen."