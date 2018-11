VIDEO: Wie herkent deze inbrekers bij café Dorst in Deventer?

De politie heeft beelden vrijgegeven van twee mannen die inbreken bij café Dorst aan De Brink in Deventer. Eén van de mannen draagt een opvallend vest van The North Face.

De mannen zijn op maandag 24 september eerst te zien in de Rijkmanstraat. Rond 3.15 uur hangen ze rond het pand en er wordt aan de deur gevoeld. De deur zit dicht, maar een half uur later zijn de mannen toch binnen. Ze hebben de achterdeur opengebroken en gaan binnen op zoek naar geld.

In de keuken vernielen ze met koevoeten een kluis en ze roven geldlades leeg. Rond vier uur 's nachts verlaten ze het café.

Tekst gaat verder onder de video

Hoewel de inbrekers hun gezichten hebben bedekt, hoopt de politie toch dat iemand hen herkent. "Vooral dat vest met het grote logo van The North Face is erg opvallend", vertelt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. "Misschien herkent iemand de jas of dat vest, in combinatie met de Nike Air-schoenen van de man."

Op de beelden is te zien dat rond 3.15 uur twee personen voor het café fietsen. Op dat moment zijn de twee inbrekers ook bij het pand te zien. "We willen graag in contact komen met die fietsers", zegt Westerhoff. "Mogelijk hebben zij die inbrekers gezien."

Tips?

Heb je iets gezien? Of herken je de inbrekers? Bel dan de opsporingstiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer). Anoniem reageren kan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Tippen via Facebook mag ook. Stuur politie Deventer dan een privébericht.