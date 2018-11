Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











ChristenUnie vraagt in Tweede Kamer om snellere vervanging IJzeren Brug IJzeren brug mag niet worden gebruikt door het moderne, zwaardere landbouwverkeer (Foto: Rhoxana Ynema)

De ChristenUnie gaat morgen in de Tweede Kamer aandacht vragen voor de IJzeren Brug in Steenwijkerland. Dat zware landbouwvoertuigen de brug over het spoor bij Witte Paarden niet kunnen gebruiken, zorgt dagelijks voor overlast voor het plaatselijke bestemmingsverkeer dat kilometers moet omrijden.

ProRail is eigenaar van de brug en heeft de overspanning om veiligheidsredenen afgesloten voor zware voertuigen. De constructie is niet berekend op het moderne, zwaardere landbouwverkeer. ProRail wil de brug wel vervangen, maar doet dat op z'n vroegst in 2022. ChristenUnie-kamerlid Stieneke van der Graaf vindt het onaanvaardbaar dat daardoor voor omwonenden en boerenbedrijven een aanzienlijk verkeersprobleem is ontstaan en dat het nog jaren duurt voordat dit wordt opgelost. Kan de vervanging van de IJzeren Brug niet veel sneller? Die vraag zal zij in de Tweede Kamer neerleggen bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33