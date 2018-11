'Gaslek' in huis van bejaarde vrouw uit Zwolle blijkt babbeltruc, nepmonteur steelt haar sieraden

De bejaarde vrouw wordt op vrijdag 16 november gebeld door een 038-nummer. Het netnummer van Zwolle. Ze krijgt een man aan de telefoon die zegt van de gemeente te zijn. Hij vertelt dat er een gaslek is, een monteur moet de gaskraan dichtdraaien en is onderweg.

'Monteur' haalt sieraden wel even op

Een minuut later staat er inderdaad iemand aan de deur bij de 91-jarige vrouw. Ze heeft geen enkel wantrouwen, vooral omdat ze door een 038-nummer is gebeld. Ze laat de nepmonteur binnen. Die vertelt haar dat ze meteen de woning moet verlaten en vraagt of ze nog waardevolle spullen zoals sieraden wil meenemen. Hij biedt aan de sieraden even op te halen in haar slaapkamer, omdat ze zo slecht ter been is.

Als de 'monteur' naar beneden komt is hij druk aan het bellen. Het gaslek is dan ineens opgelost. De vrouw krijgt te horen dat er sprake is van een luchtbel. Ze mag haar huis weer in en de 'monteur' vertrekt. Later ontdekt ze dat hij is vertrokken met haar blauwe sieradenkist.

Tekst gaat verder onder de video

'Truc goed voorbereid'

"Een gehaaide babbeltruc", zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. "Deze vrouw vertrouwde het verhaal, zeker omdat ze eerst was gebeld. Ook het netnummer waarmee werd gebeld klopte. Toen de nepmonteur net vertrokken was kreeg ze opnieuw telefoon. Weer iemand die zich voordeed als medewerker van de gemeente. Hij vertelde dat alles was opgelost en de gasmeter in januari wel vervangen moet worden. En dat verhaal klopt ook echt. De meters worden daar in januari vervangen. Deze man heeft zijn babbeltruc erg goed voorbereid."

De nepmonteur is vertrokken met een blauw leren sieradenkistje met lades erin.

Tekst gaat verder onder de foto

Het gestolen sieradenkistje had dezelfde kleur, maar had wel lades (Foto: RTV Oost / Onder de Loep) Fotograaf: RTV Oost / Onder de Loep Het gestolen sieradenkistje had dezelfde kleur, maar had wel lades

"Mogelijk heeft hij de sieraden eruit gehaald en dat kistje ergens achtergelaten", zegt Westerhoff. "Als iemand dat kistje heeft gevonden, dan horen wij dat graag. Ook doen we een oproep aan de leerlingen van het Carolus Clusius College. De school ligt aan de Koningin Wilhelminastraat, waar de man toesloeg. Misschien hebben zij die man vlakbij hun school gezien, mogelijk met dat blauwe sieradenkistje. Alle tips, hoe klein ook, zijn welkom."

Tips?

Bel de opsporingstiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer). Anoniem reageren kan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Je mag politie Zwolle ook een privébericht sturen op Facebook.