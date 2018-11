Persoon overleden bij ongeluk op N377 bij De Krim

Op de N377 bij De Krim is vanochtend een persoon om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Twee auto's botsten frontaal op elkaar, waarbij één van de auto's in het water terechtkwam.

De bestuurder van de andere auto is gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Duikploegen uit onder meer Zwolle en Emmen werden opgeroepen om te assisteren. De weg is afgesloten voor verkeer. Rond elf uur was de weg weer vrij.