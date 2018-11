Andries Ulderink nieuwe trainer Ajax Cape Town

Ajax stuurt de geboren Zwollenaar Andries Ulderink naar Zuid-Afrika om filiaalclub Ajax Cape Town te helpen. Ulderink volgt Muhsin Ertugral op, die onlangs opstapte vanwege de tegenvallende resultaten. De ploeg uit Kaapstad degradeerde vorig seizoen uit de hoogste klasse in Zuid-Afrika en presteert een niveau lager ook niet al te best.

Reading

Ulderink moet ervoor zorgen dat Ajax Cape Town weer beter gaat presteren. De 49-jarige oud-trainer van Go Ahead Eagles vertrok in maart van dit jaar bij Reading. Hij werkte bij de Engelse club als assistent van manager Jaap Stam, die werd ontslagen toen Reading in degradatiegevaar raakte. Ulderink en Stam vormden eerder een trainersduo bij Jong Ajax.

Van der Sar

Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax was onlangs kritisch op de samenwerking met de Zuid-Afrikaanse partnerclub. ,,De laatste jaren heeft Ajax te weinig profijt gehad van Ajax Cape Town'', aldus Van der Sar. Ulderink moet voor verbetering zorgen.