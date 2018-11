Grotere pakkans voor overtreders in het Overijssels buitengebied

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in het buitengebied van Overijssel mogen voortaan op elkaars grondgebied controleren en handhaven. Daarmee kunnen sneller overtreders worden opgepakt.

Partijen als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, waterschappen, de provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat of landgoedeigenaren hebben allemaal boa’s in dienst. Hun bevoegdheid stopte tot nu toe bij de grenzen van het terrein van hun werkgever. Daarbuiten mochten zij geen overtreders aanpakken.

Samenwerking

In een overeenkomst is nu vastgelegd dat opsporingsambtenaren over elkaars grenzen heen mogen handhaven. Daarnaast worden gezamenlijke acties opgezet. In de Kop van Overijssel werkt men al op die manier en die ervaringen zijn positief.

Schade

Overtredingen in het buitengebied zijn een grote ergernis en leidt tot schade aan natuur of milieuvervuiling. Denk dan aan motorcrossen in de natuur, verstoring van broedende vogels door loslopende honden, afval- en puindumping of stroperij. De overeenkomst is ondertekend door ongeveer veertig partijen en opgesteld met medewerking van met het Openbaar Ministerie en de politie.