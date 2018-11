‘De avond van de Koe’ in Den Haag: "Er moet meer aandacht komen"

Na eerdere succesvolle vertoningen in Overijssel is de voorstelling 'De avond van de Koe' gisteravond vertoond in de Nieuwspoort in Den Haag. "Duurzame boerderijen krijgen nog lang niet genoeg aandacht, dit kan helpen", zegt Hester Maij, gedeputeerde landbouw van de provincie Overijssel.

Het verhaal gaat over vier Overijsselse vrouwen en hun passie voor koeien en hun boerenbedrijf, waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. De avond in Den Haag werd bijgewoond door onder andere Tweede Kamerleden, vertegenwoordigers van ministeries, banken en instellingen.

"Duurzaamheid in de landbouw is een onderwerp die de gemoederen landelijk bezighoudt en wij hebben daar vanuit Overijssel een heel goed verhaal over te vertellen, daarom hebben wij De avond van de Koe daar georganiseerd", zegt Maij.

Toekomst duurzame boerderijen

Maij benadrukt dat er aandacht moet komen voor de duurzame boerderijen. "In Overijssel zie je dat wij al heel goed aan het nadenken zijn over de toekomst van de duurzame landbouw, waarbij kringlooplandbouw en de afstand tussen de producent en consument kleiner gemaakt moet worden. In de grote steden in het westen van het land zou daar nog meer aandacht aan geschonken kunnen worden."

De volgende stap die de show graag wilt maken is om de show te organiseren in Brussel. "In Brussel wordt natuurlijk ook het een en ander geregeld over onder andere de landbouw, dus wij zouden ook daar graag een keer ons verhaal willen vertellen."