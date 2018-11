Eerste rechtszitting hotelpiraten die toesloegen in Tubbergen

De eerste rechtszitting tegen Jan V. en Jolanda H., beter bekend als de hotelpiraten, vindt vanmiddag plaats. Het betreft een zogeheten regiezitting. In augustus gaf het tweetal uit Assen zichzelf aan, nadat de eigenaren van hotel Marcant uit Tubbergen foto’s van hen op internet plaatste. Ze waren zonder te betalen vertrokken, en dat was niet voor het eerst.

De twee zitten sinds 16 augustus in de cel en blijven waarschijnlijk tot aan de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak op 15 januari gevangen zitten. In totaal hebben ongeveer zestig gedupeerden aangifte gedaan, waaronder zo'n twintig horecabedrijven.

Niet aanwezig

De twee verdachten zullen vanmiddag niet aanwezig zijn in de rechtbank. RTV Drenthe sprak met hun advocaat Ingrid Weijers; zij zal ook niet op de zitting aanwezig zijn. Wel liet Weijers weten dat Jan V. en Jolanda H. ondertussen psychisch zijn onderzocht. De rapporten daarvan zijn nog niet klaar.

Week in Marcant

In augustus van dit jaar verbleven Jan V. en Jolanda H. een week in Hotel Marcant in Tubbergen. Ze genoten elke dag van het eten en drinken en vertrokken vervolgens met de noorderzon. De rekening van 970 euro lieten ze open staan. Een paar dagen later besloot het duo zich te melden bij de politie, nadat de eigenaren van Marcant foto's van hen publiceerden op internet.

Volgens justitie hebben ze zich tussen augustus vorig jaar en augustus dit jaar schuldig gemaakt aan oplichting, flessentrekkerij en verduistering. De twee sliepen en aten onder valse namen in een groot aantal hotels en B&B's en vertrokken zonder te betalen.

Al lang actief

Justitie richt zich dus op een periode van een jaar, maar Jan.V. en Jolanda H. zijn al veel langer actief. Al sinds 2004 laten ze hun sporen na. De politie wist al geruime tijd wie ze waren, maar toch sloegen ze telkens weer toe. In 2009 werd hun totale buit al eens becijferd op ruim 10.000 euro, afkomstig van 75 slachtoffers.