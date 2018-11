Watermolen op landgoed van Singraven wordt hersteld

Gespannen staat molenaar Wim Kamphuis naar de werkzaamheden te kijken als de damwanden in de grond worden gezet. "Dit is het kritieke punt. Als er te veel trillingen ontstaan kunnen er ernstige scheuren in het pand komen."

Verzakt

Ruim twee maanden geleden kwam Wim er achter dat het rad van de watermolen steeds meer over de grond schuurt. Hierdoor zijn ze eens goed naar de ondergrond gaan kijken. "Toen viel het ons op dat de fundering van de molen niet meer stevig was. De muren van zowel de molen als het restaurant waren ook al verzakt, dus moesten we snel actie ondernemen", vertelt de molenaar.

Hoge kosten

De aankomende weken komt er een nieuwe fundering in de grond en worden er damwanden geplaatst om alles op hun plek te houden. De herstelwerkzaamheden zullen wel veel gaan kosten vertelt Wim: "We gaan uit van 75.000 euro, maar als er iets misgaat dan kan het nog wel gaan oplopen."

Maar hij is er van overtuigd dat het elke cent waard zal zijn. "Het is de laatste op water aangedreven houtzaagmolen van Nederland dus dat mag niet verloren gaan. Het is veel geld, maar als hij daardoor nog een aantal jaren staat, is het wel rendabel."