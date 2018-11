Nare verrassing voor Corrine: ravage in haar kinderwinkel in Enschede

Het was Corrine’s vader, die boven de winkel woont, die rond 03.00 uur vannacht wakker werd van opvallende geluiden. Hij liep een rondje over de bovenverdieping, ontdekte niets opvallends, en is weer gaan slapen.

Enkele uren later treft Corrine's moeder een ravage aan. De kassa, met overigens beperkte inhoud, en de pinapparatuur zijn verdwenen. Glasscherven van de opengeslagen deur liggen nog op de grond, terwijl opmerkelijk genoeg het noodglas al wel is geplaatst. Dat gebeurde allemaal in de vroege ochtend.

Overbuurman

Rond het moment dat Corrine’s vader gerommel hoorde, rook ook de overbuurman onraad. Hij hoorde eveneens geluiden, zag aan de overkant de ingeslagen ruit en alarmeerde de politie, die binnen tien minuten ter plaatse was. Van de inbreker(s) was op dat moment echter al geen spoor meer te bekennen.

Ter plaatse heeft het politieteam de glaszetter gebeld voor noodglas, om vervolgens weer te vertrekken. De politie heeft wel gebeld naar het sleuteladres van het pand, maar kreeg daar geen gehoor. Corrine weet niets van een sleuteladres. Ze runt de winkel inmiddels acht jaar, terwijl haar ouders in hetzelfde pand al 46 jaar Nijmeijer Interieur bestieren.

Corrine: "Ze hebben contact gezocht met een sleuteladres, terwijl wij niet weten wie dat zou moeten zijn. Wij waren het in elk geval niet, er blijkt ook niet opgenomen te zijn."

Prominent op etalage

De telefoonnummers van Ooievaar & Co of Nijmeijer Interieur zijn volgens Corrine niet geprobeerd, terwijl de namen toch vrij prominent op de etalage prijken. Een simpele zoekopdracht op Google had al naar het telefoonnummer kunnen leiden.

Een woordvoerder van de politie laat weten het 'heel vervelend' te vinden dat Corrine niet is ingelicht over de inbraak. "Het inlichten van de juiste personen is in zo'n situatie een van onze eerste prioriteiten. We hebben het in dit geval ook echt wel geprobeerd, maar helaas is het niet gelukt om de eigenaresse te bereiken."

Corrine: "Als ik zelf logisch nadenk, dan denk ik als ik politie ben: 'er wonen hier mensen boven', dat is overduidelijk. Op de deur hiernaast staat zelfs nog een bordje: 'Post Ooievaar & Co en Nijmeijer Interieur', dus het is duidelijk dat het bij elkaar hoort. Bel dan even aan! Dat je geen telefoonnummer hebt van mij en mijn ouders, dat kan allemaal, maar als je even iets verder kijkt, dan had je kunnen aanbellen."

Onderzoek

Ondertussen mocht Corrine rond het middaguur beginnen met het opruimen van de ravage. Ze moest daarmee wachten tot de forensische dienst het sporenonderzoek had afgerond. De winkel was de hele dag gewoon open voor de klanten. De politie stelt een buurtonderzoek in en hoopt dat camerabeelden aanknopingspunten opleveren. Vooralsnog is er geen aanhouding verricht.